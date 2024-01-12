Сборная Белоруссии выиграла командную гонку на ЧР по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Команда в составе Максима Воробья, Ивана Тулатина, Никиты Лобастова, Дмитрия Лазовского преодолела дистанцию за 28 минут 16,2 секунды.
Второе место заняла сборная Тюмени (+1:33,2). Замыкает тройку вторая команда Белоруссии (+1:44,4).
Отметим, что командная гонка — это экспериментальный формат, который не входит в олимпийскую программу.
Ранее сборная Свердловской области выиграла командную гонку на ЧР по биатлону.