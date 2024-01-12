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Сборная Белоруссии выиграла командную гонку на ЧР по биатлону

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Сборная Белоруссии по биатлону одержала победу в командной гонке на чемпионате России в Чайковском.
Сборная Белоруссии выиграла командную гонку на ЧР по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Команда в составе Максима Воробья, Ивана Тулатина, Никиты Лобастова, Дмитрия Лазовского преодолела дистанцию за 28 минут 16,2 секунды.

Второе место заняла сборная Тюмени (+1:33,2). Замыкает тройку вторая команда Белоруссии (+1:44,4).

Отметим, что командная гонка — это экспериментальный формат, который не входит в олимпийскую программу. 

Ранее сборная Свердловской области выиграла командную гонку на ЧР по биатлону.

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