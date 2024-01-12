Сборная Свердловской области выиграла командную гонку на ЧР по биатлону
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Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия и Наталия Шевченко допустили один промах и преодолели дистанцию за 25 минут 01,7 секунды.
Второе место заняла первая команда ХМАО-Югры, третье — сборная ЯНАО.
Отметим, что командная гонка — это экспериментальный формат, который не входит в олимпийскую программу.
Ранее Дербушева выиграла суперспринт на чемпионате России в Чайковском.