За явным преимуществом: команда Казакевич и сборная Белоруссии выиграли командные гонки на чемпионате России по биатлону

Сборная Свердловской области выиграла женскую командную гонку на чемпионате России по биатлону в Чайковском. Ирина Казакевич, Наталия и Анастасия Шевченко, а также Тамара Дербушева уже после лёжки имели огромное преимущество над преследовательницами и только увеличили его после стойки, допустив всего один промах. У мужчин в этом виде программы не было равных первой сборной Белоруссии. Представители Тюменской области Александр Поварницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов и Евгений Гараничев с четырьмя промахами отстали от лидеров на полторы минуты, обойдя на последнем круге вторую команду Белоруссии.

Чемпионат России по биатлону в Чайковском после суперспринта, который выиграли Тамара Дербушева и Александр Бектуганов, продолжился ещё одним необычным форматом — командными соревнованиями. Они существенно отличаются от привычных всем эстафет: это гонки с раздельного старта, на дистанцию сразу выходит вся четвёрка. Согласно правилам, если между первым и последним спортсменами команды на временных отсечках разрыв составляет более 15 секунд, то коллектив получает минуту штрафа.

На огневых рубежах биатлонисты работают парами и затем проходят столько штрафных кругов, сколько не закрыли мишеней на двоих. Так что цена ошибки на стадионе становится ещё более весомой. Причём лёжку стреляет один дуэт, а стойку — другой.

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Командная гонка ранее проводилась на этапах Кубка мира и была включена в программу нескольких чемпионатов мира, однако с 1999 года IBU убрал её из календаря соревнований.

«Это один из самых интересных видов. Раньше она всегда была в программе чемпионата мира, но потом её исключили. Мы долго общались с IBU на эту тему, было это в 1998 году. Но тогда создали пасьют. Если взять всю статистику, то в командных гонках побеждали в основном мы, норвежцы и иногда немцы», — объяснил вице‑президент Союза биатлонистов России Иван Мелихов.

СБР решил возродить этот формат в рамках чемпионата России, однако уже первый забег девушек показал, что он явно требует доработки из-за больших разрывов в результатах.

Главным фаворитом женских соревнований считалась сборная Свердловской области, за которую выступали подопечные Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Наталия и Анастасия Шевченко, а также Тамара Дербушева. У серебряного призёра Игр в Пекине есть проблемы со стрельбой на стойке, однако в этой гонке тренеры изначально могут выбрать, кто на каком рубеже работает, поэтому спортсменка закрывала мишени на лёжке.

В итоге квартет заработал только один штрафной круг на стойке — промахнулась Дербушева, — но всё равно спокойно пришёл к финишу с лучшим временем, поскольку после первого захода на стадион девушки имели гандикап в 1 минуту 19,4 секунды от преследовательниц из ХМАО-Югры.

«Ну что вам лёгкую жизнь устраивать? Было сложно держаться за девчонками. Я старалась идти близко. Гонка интересная, давно не бегали, приятно вспомнить», — сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».

На второй строчке с огромным отставанием в 2 минуты 57 секунд расположилась первая сборная ХМАО-Югры, за которую выступали Алина Кудисова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина и Екатерина Носкова. Биатлонистки не смогли конкурировать с лидерами из-за пяти штрафных кругов.

Подобие борьбы возникло только в схватке за бронзу. Команда ЯНАО в составе Антонины Кирсановой, Кристины Токаревой, Валерии Каюмовой и Ларисы Куклиной «привезла» 27,4 секунды коллективу из Тюменской области, за который бежали Ксения Шнейдер, Анна Грухвина, Виктория Сливко и Ульяна Нигматуллина. Последний допустил на один промах меньше (4).

Правда, понять это по телевизионной картинке и тем более на стадионе было непросто. Скорее всего, поэтому IBU в своё время и отказался от гонки. Сложность восприятия формата признала и серебряный призёр Олимпиады в Пекине Светлана Миронова.

«Когда ты разбираешься в этой гонке, тогда вопросов не возникает. Но, возможно, болельщикам, которые видят её впервые, где-то немного непонятно, что вообще происходит, почему все из разных сборных стоят в очереди на штрафной круг. В командных соревнованиях почему-то всегда большие разрывы. Конечно, не по три минуты: по одной-две. Я не знаю, почему так складывается», — сказала Миронова.

При этом тренер Юрий Каминский подчеркнул, что женские соревнования получились не очень интересными, поскольку самая слабая спортсменка из сборной Свердловской области превосходила по уровню многих первых биатлонисток в других командах. У мужчин составы коллективов, по мнению специалиста, выглядели более ровными, поэтому борьба ожидалась упорнее.

Каминский оказался отчасти прав. Интрига во втором забеге сохранялась вплоть до второй стрельбы. Однако уже на лёжке стало очевидно, кто поборется за медали. В 30 секундах расположились две сборные Белоруссии, с небольшим отставанием от них шёл коллектив из Тюменской области, который представляли Александр Поварницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов и Евгений Гараничев. Россияне допустили один промах, в то время как гости отстреляли чисто.

Все остальные после посещения стадиона уступали квартету Никиты Лобастова, Дмитрия Лазовского, Максима Воробья и Ивана Тулатина более минуты и могли побороться за награды только в случае грубых ошибок лидеров на стойке. Но первая сборная Белоруссии зашла лишь на один штрафной круг и уверенно выиграла гонку с гандикапом в 1 минуту 33,2 секунды.

Второй в итоге стала команда Тюменской области. На стойке опытные Гараничев и Логинов допустили на двоих три промаха и перед последним кругом отставали на 23 секунды от второй сборной Белоруссии, которая не закрыла две мишени. Тем не менее на дистанции россияне оказались намного быстрее и в итоге обошли соперников на 11,2 секунды. Именно они завоевали титул чемпионов страны, поскольку гости выступали «вне конкурса».

«В командной гонке надо всегда держать в голове, что ты работаешь на коллектив. Неважно, насколько много у тебя сил, как ты стреляешь. Всегда надо оглядываться на то, что вы бежите вчетвером, и помогать друг другу. Если у тебя больше сил, надо где-то уступать траекторию, подталкивать на спуске своего товарища и всегда следить за тем, чтобы не перебрать по темпу, чтобы те, кто идёт за тобой, не успели «наесться», — отметил Поварницын в комментарии Metaratings.

Увы, отставание остальных сборных от первого места, как и у девушек, составило больше двух с половиной минут, поэтому комментатор соревнований Дмитрий Губерниев резонно предложил в будущем либо сделать короче штрафные круги, либо ввести дополнительные патроны.