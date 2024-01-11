Дербушева: хотелось стрелять чище, чтобы было меньше проблем на финише суперспринта ЧР

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу в суперспринте на чемпионате России в Чайковском.

«Если честно, на финише всё равно приходилось работать, девчонок подбадривали, поэтому приходилось убегать. Хотелось стрелять чище, чтобы было меньше проблем потом», — приводит слова Дербушевой «Матч ТВ».

Результат спортсменки — 23:10,0. На четырёх огневых рубежах она допустила три промаха.

Второй стала Анна Сола с отставанием 1,2. Третья — россиянка Наталия Шевченко (+1,6).

Ранее Бектуганов выиграл суперспринт на чемпионате России по биатлону в Чайковском.