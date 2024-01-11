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Логинов вспомнил, как попросил сестру вернуть в магазин ботинки для сноуборда

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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своей любви к горным лыжам.
Логинов вспомнил, как попросил сестру вернуть в магазин ботинки для сноуборда
  • РИА Новости

«Я люблю горные лыжи. Вот прямо очень люблю. Моя сестра работает в Саратове в одном из спортивных магазинов, и вот буквально за неделю до Нового года я ей пишу: «Очень хочу купить себе ботинки для сноуборда — поможешь выбрать?» Сначала хотел вообще полный комплект приобрести, но потом подумал: ладно, пусть пока только ботинки будут.

Короче, деньги сестре перевёл, она написала, что всё купила. Я два дня с этой мыслью жил, обмозговал полностью перспективу в ближайшее время эти ботинки надеть и снова пишу сестре: «Тань, придётся, наверное, сдать ботинки обратно. Потому что зачем они мне нужны?» На этом и закончилось моё катание на сноуборде», — заявил Логинов RT.

Полностью интервью с Логиновым читайте на сайте RT.

Ранее Логинов объяснил, зачем сбросил 11 кг перед началом сезона.

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