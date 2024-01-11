Логинов признался, что мышечная масса мешает ему бегать

Российский биатлонист Александр Логинов объяснил, почему сбросил 11 кг перед началом сезона.

«Я же прекрасно знаю свой рабочий беговой вес, поэтому тут даже ничего не придумывал. Понимал, что надо бы немножко подскинуть. Слишком большая мышечная масса была после того, как пропустил сезон. Я вообще достаточно быстро набираю массу. Стоит зайти на пару месяцев в тренажёрный зал, моментально обрастаю мышцами. А это мешает бегать. Худеть сейчас стало, правда, сложнее, чем лет пять-семь назад, но тем не менее получилось», — заявил биатлонист RT.

Полностью интервью с Логиновым читайте на сайте RT.

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