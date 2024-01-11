Биатлонист Логинов заявил, что специально обучался читать ЭКГ

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, какую диагностическую аппаратуру постоянно возит с собой.

«Сначала нужно было как минимум всё необходимое приобрести. Например, аппаратуру для функциональной диагностики, аппарат ЭКГ, лимфодренажные штаны, выездную баню, кухню.

Кто читает кардиограммы? Я. Разобрался, скажем так. Я и раньше немножко умел читать ЭКГ, а в этом году уже обучался специально, консультировался с кардиологами», — заявил Логинов RT.

По словам биатлониста, у него никогда не было проблем с сердцем, но так как это один из показателей состояния организма, лишний раз точно не помешает провести мониторинг.

«Остальное из того, что приходится возить, это приборы восстановления. Лактометр у меня свой. Была мысль прикупить какие-то биохимические мини-анализаторы, даже рассматривал подходящие варианты. Но это довольно дорогостоящие вещи, а более громоздкая аппаратура нам ни к чему. Поэтому пока обходимся. Ну а дальше видно будет», — сказал он.

Полностью интервью с Логиновым читайте на сайте RT.

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