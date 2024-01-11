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Биатлонист Логинов признался, что использовал бахилы во время гонок

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Российский биатлонист Александр Логинов ответил, является ли мороз серьёзной проблемой во время гонок.
Биатлонист Логинов признался, что использовал бахилы во время гонок
  • РИА Новости

«Для меня да. У меня отмороженные пальцы на ногах. С руками тоже был период, когда от холода трескалась кожа на костяшках пальцев, никакие перчатки не спасали, но сейчас удалось подобрать крем, которым я прямо очень доволен. Не думал, что мне так сильно может это помочь. А вот на ногах ногти слезали, совсем чёрные были.

Поэтому сейчас даже при нахождении на улице в -15 °C в ботинках у меня за 40 минут отмерзают ноги, какие бы меры предосторожности я ни принимал. Поэтому и бежал в Уфе одну из гонок в бахилах. И в Хантах в бахилах бежал. Знаю, что есть риск обморозить пальцы даже за совсем короткую гонку», — заявил биатлонист RT.

Полностью интервью с Логиновым читайте на сайте RT.

Ранее Логинов рассказал, какой видит Россию через 50 лет.

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