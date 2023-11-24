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Логинов рассказал, какой видит Россию через 50 лет

Логинов: очень надеюсь, что через 50 лет в России будет мир и дружба

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Российский биатлонист Александр Логинов ответил на вопрос о том, какой видит страну через полвека.

«Я очень надеюсь, что через 50 лет в России будет мир, дружба, понимание и свобода. Надеюсь, что страна будет процветающей, потому что там будут расти наши внуки», — сказал биатлонист в Telegram-канале журналиста Андрея Романова.

31-летний россиянин является двукратным бронзовым призёром зимних Олимпийских игр — 2022 и чемпионом мира 2020 года.

Ранее Логинов признался, что думал о завершении карьеры летом.

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