Логинов рассказал, какой видит Россию через 50 лет

Российский биатлонист Александр Логинов ответил на вопрос о том, какой видит страну через полвека.

«Я очень надеюсь, что через 50 лет в России будет мир, дружба, понимание и свобода. Надеюсь, что страна будет процветающей, потому что там будут расти наши внуки», — сказал биатлонист в Telegram-канале журналиста Андрея Романова.

31-летний россиянин является двукратным бронзовым призёром зимних Олимпийских игр — 2022 и чемпионом мира 2020 года.

Ранее Логинов признался, что думал о завершении карьеры летом.