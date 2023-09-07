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Логинов признался, что думал о завершении карьеры летом

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Российский биатлонист Александр Логинов признался, что думал о завершении карьеры летом.
Логинов признался, что думал о завершении карьеры летом
  • globallookpress.com
  • © Hendrik Schmidt/dpa

«Были ли мысли о завершении карьеры? Конечно, были. С этими мыслями я жил всю весну, весь июнь и июль. Только в августе я старался убирать подальше их. Есть ответственность перед всеми, поэтому принял решение идти дальше», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 Логинов из-за проблем со здоровьем пропустил большую часть сезона.

В начале мая он принял решение не тренироваться со сборной России, а уйти на самоподготовку.

Ранее сообщалось, что Логинов проведёт часть подготовки к сезону в составе сборной Тюменской области.

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