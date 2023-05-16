Логинов проведёт часть подготовки к сезону в составе сборной Тюменской области по биатлону

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что российский биатлонист Александр Логинов планирует провести часть подготовки к сезону с региональной командой.

«Часть учебно-тренировочных сборов он будет проводить с командой региона, часть — на самоподготовке. План действий мы с ним уже согласовали», — цитирует Кугаевского ТАСС.

В сезоне-2022/23 Логинов тренировался под руководством Сергея Башкирова, но из-за проблем со здоровьем пропустил большую часть сезона. Биатлонист в начале мая принял решение не тренироваться со сборной России, а уйти на самоподготовку.

Ранее сообщалось, что Логинов и Миронова не вошли в состав групп сборной России для централизованной подготовки.