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Логинов проведёт часть подготовки к сезону в составе сборной Тюменской области по биатлону

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Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что российский биатлонист Александр Логинов планирует провести часть подготовки к сезону с региональной командой.
Логинов проведёт часть подготовки к сезону в составе сборной Тюменской области по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Часть учебно-тренировочных сборов он будет проводить с командой региона, часть — на самоподготовке. План действий мы с ним уже согласовали», — цитирует Кугаевского ТАСС.

В сезоне-2022/23 Логинов тренировался под руководством Сергея Башкирова, но из-за проблем со здоровьем пропустил большую часть сезона. Биатлонист в начале мая принял решение не тренироваться со сборной России, а уйти на самоподготовку.

Ранее сообщалось, что Логинов и Миронова не вошли в состав групп сборной России для централизованной подготовки.

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