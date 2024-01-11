В борьбе с ветром и морозом: Дербушева и Бектуганов стали чемпионами России по биатлону в суперспринте

Тамара Дербушева завоевала золото чемпионата России по биатлону в суперспринте. Она допустила в гонке три промаха и опередила белоруску Анну Солу и соотечественницу Наталию Шевченко, на счету которых пять и четыре ошибки на огневых рубежах соответственно. В мужском забеге победу сенсационно одержал Александр Бектуганов, который не закрыл лишь две мишени. Эдуард Латыпов с семью промахами вырвал серебряную медаль у Александра Корнева на финишной прямой.

Второй этап чемпионата России по биатлону стартовал в четверг в Чайковском. Соревнования в Пермском крае до последнего оставались под угрозой отмены из-за сильных морозов, однако пока погода позволяет спортсменам выходить на старт. Впрочем, многие участники жаловались по окончании первой гонки на замёрзшие пальцы и порывы вьюги, сильно мешавшие при стрельбе.

Первый комплект медалей был разыгран в суперспринте — одной из самых молодых дисциплин этого вида спорта, которая развивается в основном в России. Впервые на чемпионате страны она появилась в 2007 году, а на Кубке IBU дебютировала в 2018-м. Однако на мировом уровне вид так и не прижился, и прошлой осенью в Международном союзе биатлонистов решили полностью исключить его из календаря.

Формула соревнований тут похожа на лыжный спринт: сначала проводится квалификация, по итогам которой в финал выходят 30 лучших атлетов. Решающий забег проходит в виде масс-старта с четырьмя огневыми рубежами, но на укороченной дистанции 5 км.

У девушек пролог не принёс никаких сенсаций — все лидеры пробились в финал, а уже там развернулась настоящая драматическая и весьма динамичная борьба. Сразу со старта оформилась четвёрка лидеров, в которую вошли Наталия Шевченко, Полина Шевнина, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева. Совсем немного им уступали Анна Сола и Ирина Казакевич. Серебряную медалистку пекинской Олимпиады подвела стрельба на первом же огневом рубеже, так же как и Носкову — их места во главе пелотона заняли Тамара Дербушева и Анастасия Батманова.

А единоличное лидерство захватила белорусская биатлонистка, закрывшая мишени быстрее всех и ещё нарастившая преимущество на лыжне. Но без промахов Анне обойтись также не удалось. По её признанию, она рисковала на стрельбище осознанно, так как сильный ветер всё равно превращал стрельбу в лотерею. Задумка была в том, чтобы отыгрывать проигрыш ногами, тем более что штрафной круг в суперспринте в два раза короче, чем классический.

До поры до времени эта тактика приносила плоды: после второй стрельбы Сола с одним промахом проигрывала всего секунду Шевченко, шедшей без осечек, и опережала на 5,4 секунды так же безупречно работавшую на рубежах Дербушеву. После стойки, отправив ещё два патрона в молоко, Анна вовсе уверенно вырвалась вперёд. Подсобили и соперницы: Тамара ошиблась дважды, а Наталия — трижды. Зато вернулась в борьбу Казакевич, смазавшая лишь один выстрел, а компанию в погоне за Солой и Дербушевой ей составила Елизавета Каплина.

Роковым для белоруски стал лишний промах на заключительной стойке, в результате чего со стадиона первой ушла Дербушева. Анна бросилась за ней в погоню и едва не настигла на финише: она отыграла за круг 6,7 секунды, но всё же уступила 1,2. Фееричную работу ногами продемонстрировала бывшая лыжница Шевченко, которая обошла Каплину с Казакевич и всего 0,4 секунды проиграла Соле в борьбе за серебро.

По словам победительницы, она отдала все силы на последних метрах, так как чувствовала дыхание соперниц за спиной.

«Если честно, на финише всё равно приходилось работать, девчонок подбадривали, поэтому приходилось убегать. Хотелось стрелять чище, чтобы было меньше проблем потом. Дул ветер, решила в стрельбе стоя работать быстрее, но мазала», — поделилась Дербушева в эфире «Матч ТВ».

Интересно, что лучшей в стрельбе стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая вернулась после объявления о завершении карьеры. Она промахнулась лишь один раз на четырёх огневых рубежах, но заняла лишь 14-е место.

У мужчин уже квалификация принесла ряд неожиданностей. Так, лучшее время продемонстрировал Ярослав Костюков, ранее в этом сезоне не блиставший результатами. А вот Александр Поварницын, Евгений Сидоров, Пётр Пащенко, Максим Цветков и Никита Лобастов вообще в финал не попали.

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Сюрпризы продолжились и в решающей гонке. Костюков поначалу сделал заявку на повторение успеха пролога и возглавил пелотон после первой лёжки, не допустив ни одной осечки. Но ногами уроженец Димитровграда сильно уступал более именитым соперникам и за второй круг откатился на 13-ю позицию.

А единственными участниками, которые обошлись без промахов после двух огневых рубежей, оказались Виктор Плицев и Карим Халили. Эдуард Латыпов к тому времени накопил уже три штрафных круга и шёл лишь десятым, однако на лыжне уфимский спортсмен творил чудеса. К стойке он совершил сумасшедший рывок и поднялся на четвёртое место.

Не сильно испортили картину для него и последующие два промаха: он застолбил за собой пятую позицию, пропустив вперёд лишь Кирилла Бажина, Дмитрия Лазовского, Халили и Александра Бектуганова. И именно 25-летний уроженец Пермского края преподнёс на родном стадионе главную сенсацию этого забега. Во время заключительной стрельбы он сумел совладать с ветром и нервами и закрыл все мишени, получив колоссальное преимущество над ближайшим преследователем Александром Емерхоновым — 14,8 секунды. Догнать его никто, естественно, не сумел.

Третьим со стадиона умчался на лыжню Плицев, а вслед за ним Александр Корнев и Лазовский. Один из главных героев недавнего этапа Кубка Содружества в Раубичах, выигравший там две медали, довольно легко разобрался на трассе с конкурентами и, казалось, шёл к серебряной награде чемпионата страны, однако не учёл основной опасности. На финишной прямой из-за его спины выскочил не кто иной, как Латыпов, уходивший после стрельбы только седьмым, и у Корнева уже не хватило сил на контратаку. Впрочем, несмотря на серебро, после финиша трёхкратный призёр ОИ-2022 был не слишком доволен собой.