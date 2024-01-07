Латыпов подарил победу Смольскому, Дербушева не догнала Солу: чем запомнились масс-старты на этапе Кубка Содружества

Антон Смольский выиграл масс-старт на домашнем этапе Кубка Содружества в Раубичах и укрепил лидерство в общем зачёте. На последнем круге белорус сумел опередить отстрелявшего чисто Рустама Каюмова. Бронзу в борьбе с Кириллом Бажиным в финишном створе вырвал Саид Каримулла Халили. У женщин финишную черту первой пересекла неудачно выступившая в спринте и пасьюте Анна Сола. Она совершила три промаха, но смогла отбить атаку Тамары Дербушевой на финише. Однако последняя благодаря трём подряд подиумам поднялась на вторую строчку в общем зачёте и совсем немного уступает Виктории Сливко.

Отказ Логинова и промахи Латыпова

В преддверии заключительных гонок этапа Кубка Содружества в Раубичах биатлонисты столкнулись с крайне непростыми погодными условиями. В Белоруссию пришли сильные морозы, и столбик термометра в воскресенье опускался почти до -20 °С. А сильный ветер серьёзно затруднял работу на рубежах, что обещало большое количество сюрпризов.

Чтобы облегчить жизнь атлетам, организаторы даже сократили протяжённость дистанции с традиционных 15 до 12,5 км. Сами же участники как могли грелись и утеплялись. Некоторые вовсе решили взять паузу. Например, так поступил Александр Логинов, который ограничился помощью на пристрелке Антону Бабикову.

«Подготовка к этим соревнованиям у меня получилась смазанной, и три гонки подряд в своём нынешнем состоянии я вряд ли смогу отработать качественно. Даже если бы это получилось, мне потребовалась бы неделя на восстановление. Я же хочу, чтобы следующая неделя получилась полноценной в плане тренировок. Поэтому в воскресенье помогаю Бабикову, а сразу после сажусь за руль, и мы уезжаем в Чайковский (там состоится чемпионат страны. — RT)», — объяснил спортсмен RT.

Также по теме Дубль Смольского, прорыв Шевченко и ноль Гербуловой: чем запомнились гонки преследования на этапе Кубка Содружества Антон Смольский одержал вторую победу на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. Белорусский спортсмен трижды промахнулся, но...

К радости местных болельщиков, в его отсутствие равных вновь не оказалось Антону Смольскому. Ранее белорус выиграл дома спринт и преследование, а теперь оформил золотой хет-трик. Впрочем, третья победа подряд далась ему крайне непросто.

Лидер общего зачёта начал достаточно активно и быстро возглавил группу. Держалось в ней и немало россиян, в том числе быстрый Александр Корнев. Увы, последний на выходе к первому же рубежу угодил в крайне неприятную ситуацию. Он столкнулся с Кириллом Бажиным, упал, сломав затыльник винтовки, и фактически лишился возможности бороться за награды. После финиша он обвинил в произошедшем соотечественника.

«На спуске он, видимо, решил сыграть в жёсткую игру и просто максимально резко перекрыл мне «калитку», хотя мог ехать прямо и ничего не делать. Лыжей специально, не случайно толкнул мою», — приводит слова атлета «Матч ТВ».

А вот на самом Бажине произошедшее никак не сказалось. Он идеально отработал на лёжке и вышел в лидеры. Впрочем, на дистанции Смольский мгновенно вернул себе первую строчку. Всего же в головной группе держались сразу семь человек, среди которых Эдуард Латыпов.

Призёр Олимпийских игр, несмотря на сильный ветер, практически идеально работал на стрельбище. На трёх первых рубежах он не допустил ни единой помарки и сумел оторваться от преследователей. В то же время они были далеко неидеальны в данном компоненте. Например, Смольский не закрыл суммарно две мишени и вынужден был большую часть масс-старта догонять. Однако за счёт великолепного хода он не отставал слишком сильно. На первой стойке досадную осечку совершил и Бажин. Сразу дважды там промахнулся Дмитрий Лазовский, также претендовавший на медали.

Казалось, никто не способен помешать Латыпову взять верх. На заключительную стойку он приходил, опережая ближайшего преследователя Бажина на 15 секунд. Требовалось только спокойно и аккуратно отстрелять.

Но сразу стало понятно, что Эдуард дрогнул. Он долго находился на изготовке, а затем послал первый патрон мимо. В этот момент на соседние коврики встали конкуренты, что ещё больше смутило россиянина. В итоге он не закрыл ещё одну мишень и рухнул на шестую строчку.

Зато в нужный момент хладнокровно справился с задачей Смольский. Но на первое место сенсационно переместился Рустам Каюмов. Уроженец Кировской области в нынешнем сезоне не блещет результатами и, например, на Кубке Содружества до того ни разу не поднимался выше шестой позиции.

Но идеальная работа на рубежах вкупе с промахами соперников позволила ему побороться за победу. К сожалению, на последнем круге белорус не оставил визави шансов. В один из подъёмов он вырвался вперёд. Россиянин пытался цепляться за лидером, но не сумел навязать ему реальную конкуренцию. Несмотря на это, спортсмена остаётся только поздравить с неожиданным успехом.

«Это не первая моя стрельба «на ноль», но её не было года три или четыре. Для меня это вообще прорыв. Сам сейчас не понимаю, как так сделал. К четвёртому рубежу подходил в таком состоянии, что не осознавал, что происходит. Даже не помню последнюю стойку. Не мог поверить, что ухожу лидером», — признался Каюмов.

За бронзу же в финишном створе поборолись Бажин и Саид Каримулла Халили. Последний, грамотно разложив силы на дистанции и отсидевшись за спиной оппонента, опередил товарища. Латыпов же вместо золота довольствовался попаданием в топ-6.

Наконец, Смольский триумфально завершил домашний этап турнира. А в общем зачёте белорус, имея в активе 965 очков, оторвался от ближайшего преследователя Латыпова на 25. На третьем месте располагается Бажин (842).

«Деревянная» медаль Сливко и прорыв Каплиной

На этом приятные события для местных болельщиков не закончились, поскольку женский масс-старт также выиграла представительница страны-хозяйки. Но успех Анны Солы, в отличие от победы соотечественника, удивил больше, ведь она в Раубичах ни разу не поднялась в топ-10.

В заключительной же гонке спортсменка не оставила шансов преследовательницам. Хотя начала её призёр чемпионата мира достаточно неспешно и сперва держалась за спинами россиянок. Впереди же активно работали Виктория Сливко и Ирина Казакевич. На первой лёжке обе отстреляли точно и вместе с ещё шестью девушками сформировали лидирующую группу. Сола же не закрыла одну мишень.

Зато на дистанции равных ей не было. Уроженка Витебской области вскоре догнала соперниц. А «ноль» на втором рубеже позволил ей впервые выйти в лидеры. На шесть секунд от неё отставала Сливко, на восемь — Тамара Дербушева и Анастасия Батманова.

Белоруску было буквально не остановить, поскольку перед третьим она увеличила отрыв от группы преследовательниц до 20 секунд. Тем не менее шансы у них имелись, так как Сола не славится точной стрельбой на стойке. Но на этот раз она справилась с нервами. Россиянки, напротив, допустили по промаху и вскоре уступали лидеру уже минуту.

Но Сола всё же дала шанс оппоненткам на последнем рубеже. Она оставила незакрытыми две мишени и однажды угодила в габарит. Но этого хватило, чтобы завоевать золото.

К чести Дербушевой, она до самого финиша навязывала борьбу оппонентке. Во-первых, она не допустила осечек в решающий миг, а во-вторых, на заключительном круге сумела сократить отставание до 4,7 секунды. Но на большее сил у ей не хватило. Зато Тамара все три гонки в Раубичах завершила в топ-3.

«Старалась выцеливать, лёжа стреляла уверенно, но медленно. Стоя уже начинала быстрее, но допустила промах. На последней стойке удалось отработать чисто, хотела догнать Солу. Появился шанс в какой‑то момент, но потом она убежала», — отметила биатлонистка.

А вот Елизавета Каплина смогла убежать от уставшей Сливко и впервые в нынешнем сезоне Кубка Содружества поднялась на пьедестал.

«Я больше настраивалась на стрельбу, потому что ходом чувствую себя отлично. Анализировала гонки в голове, говорила с родными, отпускала ситуации. Думала, что всё должно прийти и наладиться. Сегодня 19 из 20 выстрелов получились точными, один меня чуть-чуть подвёл. Такой масс-старт пойдёт в актив», — подвела итоги Каплина.

Виктория же, несмотря на досадное четвёртое место, продолжает лидировать в общем зачёте, на 16 очков опережая Дербушеву и на 30 — Казакевич.