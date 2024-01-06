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Смольский заявил, что белорусских биатлонистов не допускают к Спартакиаде

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Призёр Олимпийских игр Антон Смольский заявил, что белорусских биатлонистов не допускают к Спартакиаде.
Смольский заявил, что белорусских биатлонистов не допускают к Спартакиаде
  • РИА Новости

«Да, белорусов не допускают. Может быть, свои внутренние старты проведём. Думаю, что спортсмены вряд ли могут повлиять на это. Конечно, спортсмены могут высказаться, пожаловаться. Думаю, этим вопросом занимались и будут заниматься», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Спартакиада сильнейших пройдёт в феврале 2024 года.

Ранее Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.

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