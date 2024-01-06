Дубль Смольского, прорыв Шевченко и ноль Гербуловой: чем запомнились гонки преследования на этапе Кубка Содружества

Антон Смольский одержал вторую победу на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. Белорусский спортсмен трижды промахнулся, но всё равно опередил безупречно стрелявшего Александра Поварницына. Бронза досталась Александру Корневу, обогнавшему Эдуарда Латыпова. У женщин в аналогичной дисциплине не было равных Наталии Шевченко, которая не закрыла лишь одну мишень на четырёх огневых рубежах. На 16,2 секунды от неё отстала Наталья Гербулова, которая отработала на ноль, несмотря на возникшие перед гонкой проблемы с винтовкой, третьей финишировала Тамара Дербушева.

Триумф Смольского и провал Логинова

Победа в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах помогла Антону Смольскому не только реабилитироваться за не самое удачное выступление в Уфе, но и приблизиться к Эдуарду Латыпову в общем зачёте турнира. Перед гонкой преследования его отставание от соперника составляло 16 очков, а по её окончании оно могло и вовсе испариться. Ведь на родине белорус выглядел впечатляюще. Накануне он не допустил ни одного промаха и «привёз» 24,1 секунды ближайшему конкуренту, которым оказался Александр Корнев, а отрыв от лидера рейтинга составил почти минуту.

До этого этапа 22-летний россиянин лишь раз финишировал в первой десятке в рамках турнира, поэтому был крайне воодушевлён своим успехом и надеялся навязать борьбу Смольскому. И какое-то время ему это удавалось. Корнев идеально отработал на обеих лёжках и пришёл на первую стойку чуть позднее соперника, поэтому мог воочию наблюдать, как тот мажет последним выстрелом. Но сам не совладал с нервами и порывами ветра. Он ошибся дважды, пропустил вперёд Александра Поварницына и впоследствии так и не сумел догнать соотечественника. Правда, перед последним огневым рубежом он думал скорее о сохранении бронзы, чем о борьбе за серебро.

«Волнения не было, но я осознавал, что сзади Латыпов. Понимал, на последней стойке надо работать хорошо, чтобы не отдать призовое место. На первой стрелял быстро, но это был неоправданный риск», — признался Корнев «Матч ТВ».

В итоге, он всё же сохранил третью строчку, опередив Латыпова на 7,5 секунды. Хотя Эдуард стартовал более чем на полминуты позже оппонента и также не закрыл три мишени. Но даже несмотря на это, он остался недоволен своим ходом.

«Пока мне тяжелее бежится, чем в декабре, надо разгоняться. Начало гонки получилось очень сложным. Стадион и трасса в Раубичах мне нравятся. Здесь созданы великолепные условия», — заявил спортсмен в комментарии Metaratings.

Но если Латыпов стал самым быстрым на дистанции (29:11,5), то звание лучшего снайпера между собой поделили двое российских биатлонистов, не промахнувшихся ни разу. Благодаря этому они заметно улучшили свои позиции. Василий Томшин переместился с 22-й на 11-ю строчку, а Поварницын — с четвёртой на вторую.

«Очень хотел наконец‑то уже взять медаль. Надоело ходить вокруг да около. Меня очень разочаровало начало сезона. И «ноль» на стрельбе — это почти фантастика, это результат того, что я должен был делать ранее. Надеюсь, к Ижевску я буду в полном порядке, если в Чайковском гонки не отменят из‑за мороза», — сказал серебряный призёр.

Что касается Смольского, тот был далеко не так хорош, как накануне, но три осечки на рубежах не помешали ему расправиться с противниками. И даже пройти последние метры с флагом. Несмотря на все старания, Поварницын отстал от него на 20,1 секунды, а в пределах минуты расположились лишь четверо преследователей. Компанию Корневу и Латыпову составил Кирилл Бажин, который мог быть и повыше, если бы не ошибка на заключительной стойке.

«Очень крутая атмосфера. Дома выигрывать втройне приятно. Прекрасные условия, всё круто. Я очень рад, что мне удалось победить Латыпова... Завтра будет новая гонка, нельзя расслабляться», — заявил триумфатор.

При этом Смольский не только взял верх над Латыповым на трассе, но и обогнал его в общем зачёте Кубка Содружества. После пасьюта в его активе стало 845 очков, у россиянина — на одно меньше. Далее следуют Бажин (739) и Поварницын (724).

Не обошлась гонка и без казусов. Мало того, что на дистанцию не вышли четверо спортсменов, включая Карима Халили и Даниила Серохвостова, так ещё после третьей стрельбы борьбу был вынужден завершить Пётр Пащенко. У спортсмена порвались ремни на винтовке, из-за чего ему пришлось сойти с трассы. А одним из главных неудачников можно считать Александра Логинова. Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине не закрыл три мишени и опустился с третьего на восьмое место.

Уверенность Шевченко и спокойствие Гербуловой

Женская гонка преследования обещала стать более непредсказуемой. Триумф Валерии Каюмовой в спринте стал сенсацией, поэтому было опрометчивым предполагать, что она сумеет повторить свой успех в пасьюте. Во-первых, до Раубичей она ни разу не финишировала выше десятого места в индивидуальных гонках в этом сезоне, во-вторых, отрыв от соперниц был мизерным. В пределах минуты находились аж десять биатлонисток, а Тамара Дербушева с Анастасией Гореевой уступали менее десяти секунд.

Как многие и ожидали, Каюмова не вынесла бремени лидерства. Она не закрыла пять мишеней и вылетела не только за пределы призовой тройки, но и первой десятки. Уроженка Удмуртии стала лишь 12-й, а её отставание от победительницы составило 1 минуту 44,7 секунды.

Триумфатором стала Наталия Шевченко. На первой лёжке она допустила один промах, но на оставшихся рубежах была безупречна, в то время как большинство её конкуренток продолжали мазать. Уже после первой стойки она вырвалась в лидеры, оставив позади Тамару Дербушеву и Ирину Казакевич, и уверенно довершила начатое. Её превосходство над соперницами было настолько велико, что на она решила последовать примеру Смольского и взять из рук наставников триколор.

«Это первый и единственный раз, когда финишировала с флагом. Было круто. Видела, как доезжал Смольский. Хотелось разбавить... Стрельба — это результат работы над собой. На последнем рубеже действовала очень аккуратно. Гонка захватила, и самочувствие было уже тяжёлым», — призналась Шевченко.

Ещё лучше на рубежах отработала Наталья Гербулова, которая завоевала серебро. Она обошлась без осечек и благодаря этому справилась с соперницами, дружно дрогнувшими на последней стойке. Спортсменка из Перми приехала на неё лишь шестой, но обошла как дважды промазавшую Горееву, так и допустивших по одному промаху Куклину, Казакевич и Дербушеву. На заключительном круге Тамара ухитрилась отыграть более десяти секунд, но взобраться на вторую строчку ей оказалось не по силам.

Успех Гербуловой ещё более впечатляет, поскольку ещё до начала гонки она столкнулась с серьёзными трудностями. По её словам, на пристрелке у неё сломался боёк винтовки, но проблему быстро удалось решить. А уже перед выходом на трассу её подбодрила супруга Смольского — Динара Алимбекова.

«На разминке встретила её. Сказала: «Динара, успокой меня. Я сломала боёк». Она говорит: «Наташа, когда происходит такой стресс, жди хорошего результата». Я в шоке. Это второй «ноль» в моей жизни... Очень мало спортсменов, которые часто стреляют без промахов», — заявила серебряная медалистка.

Тем не менее, этот успех не позволил Гербуловой ворваться хотя бы в топ-15 общего зачёта Кубка Содружества. Пока она занимает 17-ю строчку с 488 очками, а лидирует Виктория Сливко (845). В пасьюте она стала седьмой, но не пропустила вперёд Казакевич (828), хоть и позволила ей сократить гандикап. Ниже расположились Дербушева (818) и Шевченко (804).