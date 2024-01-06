Дубль Смольского, прорыв Шевченко и ноль Гербуловой: чем запомнились гонки преследования на этапе Кубка Содружества
Смольский и Шевченко выиграли гонки преследования на этапе Кубка Содружества
- Российская биатлонистка Наталия Шевченко
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Триумф Смольского и провал Логинова
Победа в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах помогла Антону Смольскому не только реабилитироваться за не самое удачное выступление в Уфе, но и приблизиться к Эдуарду Латыпову в общем зачёте турнира. Перед гонкой преследования его отставание от соперника составляло 16 очков, а по её окончании оно могло и вовсе испариться. Ведь на родине белорус выглядел впечатляюще. Накануне он не допустил ни одного промаха и «привёз» 24,1 секунды ближайшему конкуренту, которым оказался Александр Корнев, а отрыв от лидера рейтинга составил почти минуту.
До этого этапа 22-летний россиянин лишь раз финишировал в первой десятке в рамках турнира, поэтому был крайне воодушевлён своим успехом и надеялся навязать борьбу Смольскому. И какое-то время ему это удавалось. Корнев идеально отработал на обеих лёжках и пришёл на первую стойку чуть позднее соперника, поэтому мог воочию наблюдать, как тот мажет последним выстрелом. Но сам не совладал с нервами и порывами ветра. Он ошибся дважды, пропустил вперёд Александра Поварницына и впоследствии так и не сумел догнать соотечественника. Правда, перед последним огневым рубежом он думал скорее о сохранении бронзы, чем о борьбе за серебро.
«Волнения не было, но я осознавал, что сзади Латыпов. Понимал, на последней стойке надо работать хорошо, чтобы не отдать призовое место. На первой стрелял быстро, но это был неоправданный риск», — признался Корнев «Матч ТВ».
В итоге, он всё же сохранил третью строчку, опередив Латыпова на 7,5 секунды. Хотя Эдуард стартовал более чем на полминуты позже оппонента и также не закрыл три мишени. Но даже несмотря на это, он остался недоволен своим ходом.
«Пока мне тяжелее бежится, чем в декабре, надо разгоняться. Начало гонки получилось очень сложным. Стадион и трасса в Раубичах мне нравятся. Здесь созданы великолепные условия», — заявил спортсмен в комментарии Metaratings.
Но если Латыпов стал самым быстрым на дистанции (29:11,5), то звание лучшего снайпера между собой поделили двое российских биатлонистов, не промахнувшихся ни разу. Благодаря этому они заметно улучшили свои позиции. Василий Томшин переместился с 22-й на 11-ю строчку, а Поварницын — с четвёртой на вторую.
«Очень хотел наконец‑то уже взять медаль. Надоело ходить вокруг да около. Меня очень разочаровало начало сезона. И «ноль» на стрельбе — это почти фантастика, это результат того, что я должен был делать ранее. Надеюсь, к Ижевску я буду в полном порядке, если в Чайковском гонки не отменят из‑за мороза», — сказал серебряный призёр.
Что касается Смольского, тот был далеко не так хорош, как накануне, но три осечки на рубежах не помешали ему расправиться с противниками. И даже пройти последние метры с флагом. Несмотря на все старания, Поварницын отстал от него на 20,1 секунды, а в пределах минуты расположились лишь четверо преследователей. Компанию Корневу и Латыпову составил Кирилл Бажин, который мог быть и повыше, если бы не ошибка на заключительной стойке.
«Очень крутая атмосфера. Дома выигрывать втройне приятно. Прекрасные условия, всё круто. Я очень рад, что мне удалось победить Латыпова... Завтра будет новая гонка, нельзя расслабляться», — заявил триумфатор.
При этом Смольский не только взял верх над Латыповым на трассе, но и обогнал его в общем зачёте Кубка Содружества. После пасьюта в его активе стало 845 очков, у россиянина — на одно меньше. Далее следуют Бажин (739) и Поварницын (724).
Не обошлась гонка и без казусов. Мало того, что на дистанцию не вышли четверо спортсменов, включая Карима Халили и Даниила Серохвостова, так ещё после третьей стрельбы борьбу был вынужден завершить Пётр Пащенко. У спортсмена порвались ремни на винтовке, из-за чего ему пришлось сойти с трассы. А одним из главных неудачников можно считать Александра Логинова. Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине не закрыл три мишени и опустился с третьего на восьмое место.
Уверенность Шевченко и спокойствие Гербуловой
Женская гонка преследования обещала стать более непредсказуемой. Триумф Валерии Каюмовой в спринте стал сенсацией, поэтому было опрометчивым предполагать, что она сумеет повторить свой успех в пасьюте. Во-первых, до Раубичей она ни разу не финишировала выше десятого места в индивидуальных гонках в этом сезоне, во-вторых, отрыв от соперниц был мизерным. В пределах минуты находились аж десять биатлонисток, а Тамара Дербушева с Анастасией Гореевой уступали менее десяти секунд.
Как многие и ожидали, Каюмова не вынесла бремени лидерства. Она не закрыла пять мишеней и вылетела не только за пределы призовой тройки, но и первой десятки. Уроженка Удмуртии стала лишь 12-й, а её отставание от победительницы составило 1 минуту 44,7 секунды.
Триумфатором стала Наталия Шевченко. На первой лёжке она допустила один промах, но на оставшихся рубежах была безупречна, в то время как большинство её конкуренток продолжали мазать. Уже после первой стойки она вырвалась в лидеры, оставив позади Тамару Дербушеву и Ирину Казакевич, и уверенно довершила начатое. Её превосходство над соперницами было настолько велико, что на она решила последовать примеру Смольского и взять из рук наставников триколор.
«Это первый и единственный раз, когда финишировала с флагом. Было круто. Видела, как доезжал Смольский. Хотелось разбавить... Стрельба — это результат работы над собой. На последнем рубеже действовала очень аккуратно. Гонка захватила, и самочувствие было уже тяжёлым», — призналась Шевченко.
Ещё лучше на рубежах отработала Наталья Гербулова, которая завоевала серебро. Она обошлась без осечек и благодаря этому справилась с соперницами, дружно дрогнувшими на последней стойке. Спортсменка из Перми приехала на неё лишь шестой, но обошла как дважды промазавшую Горееву, так и допустивших по одному промаху Куклину, Казакевич и Дербушеву. На заключительном круге Тамара ухитрилась отыграть более десяти секунд, но взобраться на вторую строчку ей оказалось не по силам.
Успех Гербуловой ещё более впечатляет, поскольку ещё до начала гонки она столкнулась с серьёзными трудностями. По её словам, на пристрелке у неё сломался боёк винтовки, но проблему быстро удалось решить. А уже перед выходом на трассу её подбодрила супруга Смольского — Динара Алимбекова.
«На разминке встретила её. Сказала: «Динара, успокой меня. Я сломала боёк». Она говорит: «Наташа, когда происходит такой стресс, жди хорошего результата». Я в шоке. Это второй «ноль» в моей жизни... Очень мало спортсменов, которые часто стреляют без промахов», — заявила серебряная медалистка.
Тем не менее, этот успех не позволил Гербуловой ворваться хотя бы в топ-15 общего зачёта Кубка Содружества. Пока она занимает 17-ю строчку с 488 очками, а лидирует Виктория Сливко (845). В пасьюте она стала седьмой, но не пропустила вперёд Казакевич (828), хоть и позволила ей сократить гандикап. Ниже расположились Дербушева (818) и Шевченко (804).
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