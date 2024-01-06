Тихонов назвал экс-главу IBU Бессеберга пьяницей и развратником

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

«Бессеберг пьяница и развратник, проходимец, каких свет не видел. Он заслужил самого сурового наказания, минимум десять лет», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Также он высказался об экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове, который будет проходить свидетелем по делу Бессеберга.

«Ну это предатель — как его ещё назвать? Родченков идиот, у него же справка есть, что он сумасшедший, был в дурдоме. Что нам на него реагировать?» — сказал он.

Бывшему президенту IBU было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Бессеберг запомнится человеком, сделавшим биатлон популярным для зрителей всего мира.