Губерниев: Бессеберг запомнится человеком, сделавшим биатлон популярным для зрителей всего мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выдвижение обвинений бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.

«Слабовата коррупция у Бессеберга. Я понимаю, если бы он половину Норвегии украл. Но если докажут его вину, то он, конечно, виноват. Мы запомним его как человека, который сделал из никому не нужного военно-прикладного вида спорта по-настоящему привлекательный телевизионный продукт. Благодаря ему и его реформам биатлон стал привлекательным для зрителей всего мира», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Как сообщает VG, в постановлении Бессеберг обвиняется в получении нескольких дорогих часов, пользовании услугами женщин лёгкого поведения, которые оплачивали третьи лица, а также в согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Расследование в отношении Бессеберга и 11 других фигурантов было начато в апреле 2018 года после полицейского рейда в штаб‑квартире IBU в Австрии.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для участия в этапе Кубка мира, прибыли местные следователи, уведомившие ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, которые были допущены в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Николь Реш.

Ранее Губерниев высказался о победе «Локомотива» над «Оренбургом» в матче 23-го тура чемпионата России.