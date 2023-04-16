Губерниев считает, что «Локомотив» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство
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«Кто из игроков запомнился больше всего? Дзюба, естественно. Абсолютно стопроцентное приобретение. Только надо понять, это он такой сильный или футбол такой слабый. А в целом, он, конечно, великолепен. «Локомотив» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство. Я в этом убеждён», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:1.
В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков (11-я и 30-я минуты), Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я). В трёх голах участие принял Дзюба.
У «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (45-я).
Таким образом, «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками остался на восьмой строчке.
Ранее Дзюба высказался о победе столичного клуба над «Оренбургом» в матче 23-го тура чемпионата России.