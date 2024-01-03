Падин считает, что эстафетная команда должна формироваться в течение всего сезона

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин рассказал, как должна формироваться эстафетная команда по биатлону и вспомнил о неудаче Эдуарда Латыпова на Олимпиаде в Пекине.

«Вы знаете, я провёл в основной национальной команде не слишком большой срок, но удалось поработать с Николаем Лопуховым, с Александром Касперовичем. И склонен считать более правильным, когда эстафетная команда формируется в течение всего сезона. Для этого у нас всегда были этапы Кубка мира, которые позволяли попробовать всех спортсменов, увидеть, для какого биатлониста какой из этапов более или менее оптимален», — заявил Падин RT.

Чемпион Европы 1997 года отчасти согласился с заезженной фразой, что биатлонист должен уметь бежать любой этап.

«Но всё равно в каких-то моментах надо иметь определённую надёжность. В олимпийском сезоне был грамотный, я бы сказал показательный, пример расстановки на этапе Кубка мира в Рупольдинге — с Максимом Цветковым на завершающем этапе. А вот когда я увидел состав российской эстафеты на Олимпиаде, она для меня была проиграна ещё до старта», — добавил Падин.

Также по мнению 55-летнего специалиста, Эдуард Латыпов должен был бежать последним в эстафете на Играх в Пекине.

«Наоборот, он очень хорош на последнем этапе. Просто на тот момент не выглядел сильно надёжным для завершающей атаки. Был бы гораздо более красив где-нибудь в серединке. В этой связи можно вспомнить, кстати, как в своё время и норвежцы, и французы стали убирать своих лидеров внутрь эстафеты», — заключил Падин.

Полностью интервью Падина читайте на сайте RT.

Ранее Падин заявил, что предложений по истечении контракта из сборной Белоруссии не поступило.