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Падин: предложений по истечении контракта из сборной Белоруссии не поступило

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Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин рассказал, был ли у него шанс вернуться в национальную команду Белоруссии.
Падин: предложений по истечении контракта из сборной Белоруссии не поступило
  • РИА Новости

«Скажем так, предложений по истечении контракта мне из этой страны не поступило. Возможно, оно поступило бы позже, но я уже согласился работать с российской командой», — заявил Падин RT.

По его мнению, карьера тренера сильно зависит от стечения обстоятельств.

«Тренер всегда как бы находится на острие риска. Не у всех к тому же есть запасной вариант. Когда он имеется, всё несколько проще: потерял работу в одном месте — автоматом заходишь на другую. Помните ситуацию с Рико Гроссом после Игр в Пхёнчхане? Он ещё в ходе Олимпиады спрашивал, будет новый контракт или можно начинать рассматривать другие предложения», — добавил 55-летний специалист.

Падин работал в сборной Белоруссии в сезоне-2021/22.

Полностью интервью Падина читайте на сайте RT.

Ранее Падин заявил, что для некоторых биатлонистов Логинов во многих отношениях остаётся кумиром.



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