Новогодний сюрприз: Смольский и Каюмова обошли лидеров биатлонной сборной России в спринте на этапе Кубка Содружества

Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Серебряным призёром неожиданно стал 22-летний Александр Корнев, бронза — у Александра Логинова. Эдуард Латыпов занял пятое место, допустив два промаха на стрельбе лёжа. В женской гонке равных не было Валерии Каюмовой, пропустившей прошлый сезон из-за рождения ребёнка и не вошедшей в состав сборной России. Она с одним промахом опередила стрелявшую без осечек Тамару Дербушеву. Третье место заняла Анастасия Гореева.

Биатлонные соревнования в новом, 2024 году открылись этапом Кубка Содружества в Белоруссии. В день спринтов в Раубичах выпал снег и установилась комфортная для спортсменов погода с небольшим морозом, что не могло не радовать, ведь буквально за несколько дней до старта было тепло, а трасса в некоторых местах представляла из себя смесь снега с песком.

Первая проба сил после новогоднего перерыва оказалась не слишком успешной для лидеров российской сборной, зато выше всяких похвал проявил себя ближайший резерв. Так, в мужской гонке отличился вчерашний юниор Александр Корнев, ставший серебряным призёром.

22-летний подопечный Юрия Каминского вышел на дистанцию под третьим стартовым номером и задал ориентир для остальных участников. Он продемонстрировал лучший разгон, опередив и Даниила Серохвостова, который славится отменной скоростью, и лидера общего зачёта турнира Эдуарда Латыпова. Впрочем, первое вполне объяснимо, так как Даниил вновь перенёс какую-то инфекцию. По замечанию комментатора Дмитрия Губерниева, за половину сезона Серохвостов переболел уже семь раз, что вызывает серьёзные опасения за состояние его иммунитета.

Сказалась неоптимальная форма и на стрельбе: на лёжке Даниил промахнулся первым же выстрелом, вследствие чего отстал от точного Корнева на 26 секунд.

Неудачно отработал на первом огневом рубеже и Латыпов, отправивший в молоко два патрона, что сразу вычеркнуло его из числа претендентов на победу. Ещё более плачевно сложились дела у белоруса Дмитрия Лазовского, который не сумел закрыть ни одной мишени. Между тем довольно большая группа спортсменов справилась со стрельбой успешно, в том числе Евгений Емерхонов, Александр Логинов, Виктор Плицев, Евгений Сидоров, а также призёр ОИ-2022 Антон Смольский, который к тому же опередил промежуточного лидера Корнева на 1,9 секунды.

Со стойкой Корнев также справился идеально, равно как и Поварницын, Серохвостов и Логинов. Однако отставание преследователей не оставляло им шансов обойти Александра за оставшийся круг. Более выгодная позиция для атаки была у Сидорова, но он допустил одну осечку, а небольшая скорость на трассе лишила его возможности побороться не только за топ-3, но и за «цветочную» шестёрку.

Смольский же, напротив, провёл гонку близко к идеалу. После лёжки он наращивал отрыв от Корнева, безупречно закрыл мишени стоя, а на финише привёз россиянину 24,1 секунды. Бронза осталась за Логиновым. Стоит отметить и Латыпова, который после двух промахов на лёжке совершил рывок с 19-го на пятое место и сохранил жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка.

«Пока сегодня тяжело. Не знаю, как бы сложилось, если был бы ноль. Пока состояние не даёт бежать. Первые два круга были сложными, потом отпустило. Думаю, что это связано с большим перерывом. Следующие гонки должны быть лучше», — сказал Эдуард в эфире «Матч ТВ».

В свою очередь, серебряный призёр соревнований остался собой доволен. Он отметил, что сделал всё, что от него зависело в этот день. Впрочем, с молодым атлетом не согласился его тренер Каминский.

«Последним кругом я недоволен. Похоже, что Саша «кинулся» после того, как отстрелял на ноль, и захлебнулся», — отметил специалист.

Смольский же, комментируя победу, отметил, что ему важно было занять первое место на домашней трассе. К тому же Антон преподнёс достойный подарок ко дню рождения супруги Динары, которой в пятницу исполнилось 28 лет. К слову, олимпийская чемпионка, недавно ставшая мамой, уже вовсю тренируется и собирается вернуться к соревнованиям уже под занавес этого сезона. Первым её стартом, вероятно, будет шоу-гонка Александра Легкова в конце февраля, кроме того, она планирует принять участие в чемпионате России в Тюмени.

А пока одна из лидеров мирового биатлона только готовится к возобновлению карьеры после родов, Валерия Каюмова, также прошедшая этот путь, уже начала одерживать победы. Спортсменка, пропустившая предыдущий сезон из-за рождения дочери, а в нынешнем тренирующаяся вне состава национальной команды России, преподнесла сюрприз не только болельщикам, но и самой себе.

Именно Валерия показала лучший старт, поначалу опережая и нынешнего лидера белорусской команды Анну Солу, и славящуюся высокой скоростью Ирину Казакевич. Впрочем, обе они стартовали за Каюмовой и к стрельбищу не только подтянулись, но и опередили соперницу. А после того как Валерия допустила на лёжке промах, казалось, что в число лидеров она уже не вернётся.

В первую тройку ворвались безупречно отстрелявшие Наталия Шевченко, Елизавета Каплина и Тамара Дербушева, совсем немного от них отставали Алина Кудисова и Виктория Сливко. Сола, как и Каюмова, не закрыла одну из мишеней, Казакевич промазала дважды, но все трое продемонстрировали отменную скорость на трассе и ко второму заходу на стрельбу улучшили своё турнирное положение.

Стойка же внесла существенные изменения в расклады. Шевченко ошиблась один раз, Кудисова — два, а Каплина и вовсе отправила в молоко три патрона. Каюмова обошлась без промахов, что позволило ей вновь возглавить сводную таблицу. Шедшая следом Дербушева также отстрелялась на ноль, причём уступила Валерии всего 0,5 секунды на выходе со стадиона.

Но даже имея возможность ориентироваться на ход соперницы, подопечная Михаила Шашилова обыграть её не сумела. А шансов догнать Каюмову больше не было ни у кого. Казакевич до последнего сражалась за бронзу, но один лишний промах относительно Анастасии Гореевой так и оставил Ирину на четвёртом месте.

Шестую и седьмую строчки заняли Анастасия Зырянова и Лариса Куклина, которые не допустили ни одного промаха, но ходом проиграли победительнице около 30 секунд.

Свою победу Каюмова встретила слезами радости. Она призналась, что не ожидала от себя такой прыти на лыжне и пока не осознала всей важности того, что совершила.

«Я очень счастлива. Пока не могу даже ничего комментировать. Хочу сказать спасибо своей семье, передать привет дочке и маме, сказать огромное спасибо мужу, благодаря которому у меня сегодня такой результат. Я вас очень всех люблю, всех болельщиков, свою работу и свою жизнь», — эмоционально высказалась биатлонистка в эфире «Матч ТВ».