Падин: Серохвостов — талантливый биатлонист, но принимает много нестандартных решений

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин высказал своё мнение о Данииле Серохвостове.

«Серохвостов — талантливый спортсмен, очень талантливый. Но принимает много нестандартных, не всегда оправданных решений и берётся комментировать некоторые моменты, которые, на мой взгляд, не стоило бы обсуждать.

Серохвостов, как бы сильно он на меня ни обижался за эти слова, не выигрывает, как Вероника Степанова, всё подряд. Если взять один из недавних стартов на этапе Кубка России в Уфе, он в масс-старте шёл лидером, а на последней стойке поймал три круга. Для спортсмена, который претендует на роль российского Йоханнеса Бё, непозволительно стрелять три промаха на одном рубеже», — сказал тренер RT.

Полностью интервью Падина читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесён из-за погоды.