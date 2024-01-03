Мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесён из-за погоды

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение перенести мужскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе из-за погодных условий.

Как сообщается на сайте организации, гонка перенесена из-за теплой погоды, дождя и сильного ветра.

Согласно новому расписанию, забег состоится 5 января и начнётся в 13:20 мск.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России.