Мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесён из-за погоды
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Как сообщается на сайте организации, гонка перенесена из-за теплой погоды, дождя и сильного ветра.
Согласно новому расписанию, забег состоится 5 января и начнётся в 13:20 мск.
IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.
Ранее Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России.