Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России
- РИА Новости
«Биатлон — спорт номер один в России. Универсальная аудитория биатлона сравнима даже с цифрами больших каналов. Плюс биатлон является видом спорта, который объединяет страну», — цитирует Губерниева Metaratings.
IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.
Ранее Губерниев заявил, что в мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения.