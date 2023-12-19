Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает биатлон спортом номер один в России.

«Биатлон — спорт номер один в России. Универсальная аудитория биатлона сравнима даже с цифрами больших каналов. Плюс биатлон является видом спорта, который объединяет страну», — цитирует Губерниева Metaratings.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Губерниев заявил, что в мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения.