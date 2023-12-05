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Губерниев считает, что в мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения.
Губерниев считает, что в мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения
  • РИА Новости

«Биатлон будет последним видом спорта, куда нас вернут, там антироссийские настроения очень сильны. Но тем не менее мы должны идти своим путём», — приводит слова Губерниева «Газета.Ru».

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в СБР не верят, что в IBU прислушаются к призыву Бьорндалена вернуть россиян к стартам. 

 

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