В СБР не верят, что в IBU прислушаются к призыву Бьорндалена вернуть россиян к стартам
«Думаю, что его не услышат в IBU. Всё настолько политизировано, что мнение отдельных спортсменов, даже если это не один, а несколько, никто не услышит. Абсолютно не имеет значение, какая фамилия спортсмена, — цитирует Пака «Матч ТВ».
IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.
Ранее Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться к соревнованиям.