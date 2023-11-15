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В СБР не верят, что в IBU прислушаются к призыву Бьорндалена вернуть россиян к стартам

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказал мнение, что в Международном союзе (IBU) не станут прислушиваться к словам норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

«Думаю, что его не услышат в IBU. Всё настолько политизировано, что мнение отдельных спортсменов, даже если это не один, а несколько, никто не услышит. Абсолютно не имеет значение, какая фамилия спортсмена, — цитирует Пака «Матч ТВ».

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться к соревнованиям.

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