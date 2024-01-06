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Васильев: люди всё время ноют, всё им не так

Васильев считает, что многие необоснованно жалуются на жизнь

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что некоторые необоснованно много жалуются на свою жизнь.
Васильев: люди всё время ноют, всё им не так
  • РИА Новости

«Раньше было отличное время. У нас ничего не было, но было шикарно. Люди всё время ноют, всё им не так. Посмотришь, они ездят на иномарках, ездят за границу, но всегда «всё плохо и всё не так». Хочется спросить: а когда будет «так»? Если хотите что-то, встаньте и сделайте», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Он отметил, что рассказы родителей о блокадном Ленинграде заставили его задуматься и расставить акценты. Для него это был определяющий момент в начинающейся жизни.

Ранее Васильев отреагировал на конфликт в интернете между Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым.

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