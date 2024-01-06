Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону
- РИА Новости
«Принял решение не бежать масс-старт по нескольким причинам. Подготовка к этим соревнованиям у меня получилась смазанной, и три гонки подряд в своём нынешнем состоянии я вряд ли смогу отработать качественно. Даже если бы это получилось, мне потребовалась бы неделя на восстановление. Я же хочу, чтобы следующая неделя получилась полноценной в плане тренировок.
Поэтому в воскресенье я помогаю Антону Бабикову на пристрелке, а сразу после гонки сажусь за руль, и мы уезжаем в Чайковский (там состоится чемпионат России. — RT)», — заявил Логинов RT.
Масс-старт состоится 7 января в 11:00 мск.
Ранее Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.