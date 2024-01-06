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Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону

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Российский биатлонист Александр Логинов пропустит масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).
Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону
  • РИА Новости

«Принял решение не бежать масс-старт по нескольким причинам. Подготовка к этим соревнованиям у меня получилась смазанной, и три гонки подряд в своём нынешнем состоянии я вряд ли смогу отработать качественно. Даже если бы это получилось, мне потребовалась бы неделя на восстановление. Я же хочу, чтобы следующая неделя получилась полноценной в плане тренировок.

Поэтому в воскресенье я помогаю Антону Бабикову на пристрелке, а сразу после гонки сажусь за руль, и мы уезжаем в Чайковский (там состоится чемпионат России. — RT)», — заявил Логинов RT.

Масс-старт состоится 7 января в 11:00 мск.

Ранее Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.

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