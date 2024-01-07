Серохвостов заявил, что в прошлом сезоне семь раз болел и один раз лежал в больнице

Биатлонист Даниил Серохвостов признался, что часто болеет из-за слабого иммунитета.

«В прошлом сезоне семь раз болел, один раз лежал в больнице. Слабый иммунитет, я аллергик. Дефицит витаминов, поэтому очень слабый иммунитет», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».

Он добавил, что сейчас работает с иммунологом. Спортсмен также отметил, что старается избегать контактов с заболевшими и пользуется антисептиками, но это не всегда помогает.

Ранее сообщалось, что Антон Смольский выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.