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Серохвостов заявил, что в прошлом сезоне семь раз болел и один раз лежал в больнице

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Биатлонист Даниил Серохвостов признался, что часто болеет из-за слабого иммунитета.
Серохвостов заявил, что в прошлом сезоне семь раз болел и один раз лежал в больнице
  • РИА Новости

«В прошлом сезоне семь раз болел, один раз лежал в больнице. Слабый иммунитет, я аллергик. Дефицит витаминов, поэтому очень слабый иммунитет», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».

Он добавил, что сейчас работает с иммунологом. Спортсмен также отметил, что старается избегать контактов с заболевшими и пользуется антисептиками, но это не всегда помогает.

Ранее сообщалось, что Антон Смольский выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.

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