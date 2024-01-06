Шевченко: хотелось победить на Кубке Содружества, так как Кубок России не так престижен
«Очень хотелось победить именно на Кубке Содружества, потому что Кубок России не так престижен. И у меня до сих пор не было золотой медали с Кубка Содружества, поэтому сегодня всё сложилось», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».
Накануне Шевченко выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества.
Ранее сообщалось, что Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.