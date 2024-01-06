Шевченко: хотелось победить на Кубке Содружества, так как Кубок России не так престижен

Российская биатлонистка Наталия Шевченко назвала Кубок Содружества престижнее Кубка России.

«Очень хотелось победить именно на Кубке Содружества, потому что Кубок России не так престижен. И у меня до сих пор не было золотой медали с Кубка Содружества, поэтому сегодня всё сложилось», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Накануне Шевченко выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества.

Ранее сообщалось, что Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.