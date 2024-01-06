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Шевченко: хотелось победить на Кубке Содружества, так как Кубок России не так престижен

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Российская биатлонистка Наталия Шевченко назвала Кубок Содружества престижнее Кубка России.

«Очень хотелось победить именно на Кубке Содружества, потому что Кубок России не так престижен. И у меня до сих пор не было золотой медали с Кубка Содружества, поэтому сегодня всё сложилось», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Накануне Шевченко выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества.

Ранее сообщалось, что Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.

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