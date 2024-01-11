Биатлонист Бектуганов: много раз прокручивал в голове успешный старт, и вот он случился

Биатлонист Александр Бектуганов прокомментировал победу в суперспринте на чемпионате России в Чайковском.

«Я уже как в тумане плыл последний круг, очень непривычно. Много раз прокручивал в голове успешный старт, и вот он случился», — приводит слова Бектуганова «Матч ТВ».

Результат спортсмена — 20:31.4. На четырёх огневых рубежах он допустил два промаха.

Вторым финишировал Эдуард Латыпов с отставанием 3,3. Третий — Александр Корнев (+4,0).

Ранее Тамара Дербушева прокомментировала победу в суперспринте на чемпионате России в Чайковском.