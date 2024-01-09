RT в Telegram
Подпишись

Биатлонистка Нигматуллина призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией

Короткая ссылка
Двукратный призёр Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина ответила на вопрос, была ли у неё послеродовая депрессия.
Биатлонистка Нигматуллина призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией
  • РИА Новости

«Да. По моим подсчётам, депрессия — это нередкое явление. Было плохое настроение, несмотря на то что это счастливое событие. В голове полный диссонанс, гормоны влияют», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Она добавила, что такое состояние её преследовало около трёх месяцев. По словам биатлонистки, в этот период ей помогли тренировки.

Нигматуллина пропустила сезон-2022/23 по причине беременности и родов. 4 февраля 2023 года стало известно, что биатлонистка родила дочку.

Ранее Нигматуллина вспомнила о депрессии после Олимпиады в Пхёнчхане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить