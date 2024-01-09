Биатлонистка Нигматуллина призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией

Двукратный призёр Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина ответила на вопрос, была ли у неё послеродовая депрессия.

«Да. По моим подсчётам, депрессия — это нередкое явление. Было плохое настроение, несмотря на то что это счастливое событие. В голове полный диссонанс, гормоны влияют», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Она добавила, что такое состояние её преследовало около трёх месяцев. По словам биатлонистки, в этот период ей помогли тренировки.

Нигматуллина пропустила сезон-2022/23 по причине беременности и родов. 4 февраля 2023 года стало известно, что биатлонистка родила дочку.

Ранее Нигматуллина вспомнила о депрессии после Олимпиады в Пхёнчхане.