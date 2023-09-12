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Нигматуллина вспомнила о депрессии после Олимпиады в Пхёнчхане

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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что находилась в депрессивном состоянии после Олимпиады в Пхёнчхане.
Нигматуллина вспомнила о депрессии после Олимпиады в Пхёнчхане
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«2019 год, когда не прошла отбор в основную команду. Я занималась с Виталием Норицыным, и уже летняя подготовка по многим причинам сложилась так себе. Это был год после Олимпиады в Пхёнчхане, очень тяжёлый для меня и какой-то несуразный. Было депрессивное состояние, внутреннее выгорание. Ну а после того, как в ноябре я никуда не отобралась, поняла — терять уже нечего. Как раз тогда мы начали работать вместе с Ильшатом, что оказалось благом. Теперь всегда пытаюсь держать в уме, что даже серьёзные неудачи способны помочь изменить жизнь к лучшему», — заявила Нигматуллина в интервью RT.

Ранее Нигматуллина высказалась о переходе Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

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