Нигматуллина вспомнила о депрессии после Олимпиады в Пхёнчхане

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что находилась в депрессивном состоянии после Олимпиады в Пхёнчхане.

«2019 год, когда не прошла отбор в основную команду. Я занималась с Виталием Норицыным, и уже летняя подготовка по многим причинам сложилась так себе. Это был год после Олимпиады в Пхёнчхане, очень тяжёлый для меня и какой-то несуразный. Было депрессивное состояние, внутреннее выгорание. Ну а после того, как в ноябре я никуда не отобралась, поняла — терять уже нечего. Как раз тогда мы начали работать вместе с Ильшатом, что оказалось благом. Теперь всегда пытаюсь держать в уме, что даже серьёзные неудачи способны помочь изменить жизнь к лучшему», — заявила Нигматуллина в интервью RT.

Ранее Нигматуллина высказалась о переходе Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.