Дербушева заявила, что масс-старт на ЧР в Чайковском сложился идеально
- РИА Новости
«Я устала, старалась финишный круг работать, сказали, что минута преимущества, заехала в последний подъём в своём темпе. Можно ли сказать, что гонка идеально сложилась? Да», — приводит слова Дербушевой «Матч ТВ».
Биатлонистка ответила, как прошла гонку без промахов.
«На первой «стойке» удивилась, как закрыла мишень первым выстрелом, дальше старалась работать точно, ровно, чтобы идти с небольшим преимуществом», — сказала она.
Второй и третьей финишировали росиянки Виктория Сливко (+1:09,4) и Наталия Шевченко с (+1:16,1).
Ранее сообщалось, что Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Чайковском.