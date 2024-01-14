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Дербушева заявила, что масс-старт на ЧР в Чайковском сложился идеально

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Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России 2024 года в Чайковском.
Дербушева заявила, что масс-старт на ЧР в Чайковском сложился идеально
  • РИА Новости

«Я устала, старалась финишный круг работать, сказали, что минута преимущества, заехала в последний подъём в своём темпе. Можно ли сказать, что гонка идеально сложилась? Да», — приводит слова Дербушевой «Матч ТВ».

Биатлонистка ответила, как прошла гонку без промахов.

«На первой «стойке» удивилась, как закрыла мишень первым выстрелом, дальше старалась работать точно, ровно, чтобы идти с небольшим преимуществом», — сказала она.

Второй и третьей финишировали росиянки Виктория Сливко (+1:09,4) и Наталия Шевченко с (+1:16,1).

Ранее сообщалось, что Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Чайковском.

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