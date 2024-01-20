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Шевченко — о победе на спринте: надеюсь, на завтра силы ещё остались

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Россиянка Наталия Шевченко высказалась о победе в спринте на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.
Шевченко — о победе на спринте: надеюсь, на завтра силы ещё остались
  • РИА Новости

«С двумя нолями быть дальше шестёрки — даже тройки — я считаю, это плохой результат. Вчера муж весь вечер ныл насчёт того, что я упала и не заехала в тройку позавчера. Я ему сказала: «Ничего, спринт я выигрываю». Надеюсь, на завтра силы ещё остались», — заявила Шевченко в эфире «Матч ТВ». 

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 55,2 секунды. Второй и третьей финишировали Анастасия Егорова (+10,3 секунды) и Анастасия Батманова (+20,0) соответственно.

21 января пройдёт масс-старт у мужчин на 15 км в 10:00 мск, у женщин — на 12,5 км в 13:00 мск.

Ранее белорусский биатлонист Иван Тулатин заявил, что ему приятно выиграть спринт на этапе Кубка России в Ижевске. 

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