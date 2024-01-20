Тулатин заявил, что ему приятно выиграть спринт на этапе Кубка России в Ижевске
- РИА Новости
«Конечно, приятно. Уже больше года не удавалось подняться на пьедестал, в тройку лидеров», — заявил Тулатин после гонки в эфире канала «Матч ТВ».
Биатлонист объяснил, как прошёл спринт без промахов.
«Не могу назвать свою стрельбу феноменальной. В индивидуальной гонке допустил девять промахов, и это было просто отвратительно. Но сегодня собрался, разозлился и замотивировался предыдущим выступлением Дмитрия Лазовского», — сказал он.
21-летний белорус без промахов преодолел дистанцию 10 км за 29 минут 18,3 секунды.
Вторым и третьим финишировали российские биатлонисты Антон Бабиков (+8,7 секунды) и Михаил Бурундуков (+24,9) соответственно.
Четвёртый этап Кубка России по биатлону проходит с 18 по 21 января.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева победила в индивидуальной гонке на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.