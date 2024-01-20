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Тулатин заявил, что ему приятно выиграть спринт на этапе Кубка России в Ижевске

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Белорусский биатлонист Иван Тулатин прокомментировал победу на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.
Тулатин заявил, что ему приятно выиграть спринт на этапе Кубка России в Ижевске
  • РИА Новости

«Конечно, приятно. Уже больше года не удавалось подняться на пьедестал, в тройку лидеров», — заявил Тулатин после гонки в эфире канала «Матч ТВ».

Биатлонист объяснил, как прошёл спринт без промахов.

«Не могу назвать свою стрельбу феноменальной. В индивидуальной гонке допустил девять промахов, и это было просто отвратительно. Но сегодня собрался, разозлился и замотивировался предыдущим выступлением Дмитрия Лазовского», — сказал он.

21-летний белорус без промахов преодолел дистанцию 10 км за 29 минут 18,3 секунды.

Вторым и третьим финишировали российские биатлонисты Антон Бабиков (+8,7 секунды) и Михаил Бурундуков (+24,9) соответственно.

Четвёртый этап Кубка России по биатлону проходит с 18 по 21 января.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева победила в индивидуальной гонке на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.

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