Биатлонист Поршнев — о завершении карьеры: после гонки ляпнул, не подумав

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев рассказал, почему заявил о завершении карьеры.

«На первом этапе Кубка России проводились эстафетные гонки, к которым я очень трепетно отнёсся, но пропустил их из‑за болезни, а команда выступила плохо. В итоге попросил добавить меня в четвёртую группу в Ханты‑Мансийске, чтобы побороться за высокие места. После гонки ляпнул о завершении карьеры, не подумав. Я был в состоянии сильного расстройства», — заявил Поршнев «Матч ТВ».

1 декабря 27-летний спортсмен занял 106-е место в спринте на втором этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске, после чего заявил о завершении карьеры. В Союзе биатлонистов России (СБР) выступили с заявлением, что Поршнев планирует вновь принимать участие в соревнованиях после «небольшой паузы».

Россиянин является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафетной гонке, чемпионом Европы 2022-го в спринте. С 2019 года женат на российской биатлонистке Анастасии Морозовой. В июле 2022‑го у пары родилась дочь Майя.

Ранее биатлонист Александр Корнев одержал победу в масс-старте на 15 км на чемпионате России 2024 года в Чайковском.