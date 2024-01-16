RT в Telegram
Подпишись

Биатлонист Поршнев — о завершении карьеры: после гонки ляпнул, не подумав

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев рассказал, почему заявил о завершении карьеры.
Биатлонист Поршнев — о завершении карьеры: после гонки ляпнул, не подумав
  • РИА Новости

«На первом этапе Кубка России проводились эстафетные гонки, к которым я очень трепетно отнёсся, но пропустил их из‑за болезни, а команда выступила плохо. В итоге попросил добавить меня в четвёртую группу в Ханты‑Мансийске, чтобы побороться за высокие места. После гонки ляпнул о завершении карьеры, не подумав. Я был в состоянии сильного расстройства», — заявил Поршнев «Матч ТВ». 

1 декабря 27-летний спортсмен занял 106-е место в спринте на втором этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске, после чего заявил о завершении карьеры. В Союзе биатлонистов России (СБР) выступили с заявлением, что Поршнев планирует вновь принимать участие в соревнованиях после «небольшой паузы».

Россиянин является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафетной гонке, чемпионом Европы 2022-го в спринте. С 2019 года женат на российской биатлонистке Анастасии Морозовой. В июле 2022‑го у пары родилась дочь Майя.

Ранее биатлонист Александр Корнев одержал победу в масс-старте на 15 км на чемпионате России 2024 года в Чайковском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить