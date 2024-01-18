Разборки на последнем круге: Поршнев уступил Лазовскому, а Гореева обогнала Шевченко в индивидуальных гонках в Ижевске

Дмитрий Лазовский стал победителем индивидуальной гонки на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Белорус допустил один промах и на 1,6 секунды опередил Никиту Поршнева, также не закрывшего одну мишень. Замкнул тройку сильнейших Эдуард Латыпов, показавший лучшую скорость на лыжне при трёх осечках. У девушек на высшую ступень пьедестала почёта впервые в сезоне поднялась Анастасия Гореева, сумевшая на последнем круге отыграть отставание 18,4 секунды от Анастасии Шевченко. Бронзу завоевала Елизавета Каплина.

Борьба Лазовского и Поршнева

В Ижевске индивидуальными гонками стартовал четвёртый этап Кубка России по биатлону. Первыми на старт в этот раз вышли мужчины, которым предстояло преодолеть 20 км и четыре огневых рубежа в не самых приятных погодных условиях: стрелка термометра показывала -12 °С, по стрельбищу гулял сильный ветер.

Казалось бы, мороз в Удмуртии был не такой сильный, тем не менее он привёл к неожиданным проблемам для спортсменов. Так, у трёхкратного призёра Олимпиады-2022 Эдуарда Латыпова впервые в карьере замёрз затвор. Именно этим он объяснил три незакрытые мишени.

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«Две ошибки на стойке — много, особенно в гонке, где каждый промах решает. Честно говоря, впервые со мной такое, что затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела на стойке. Я уже знал: на четвёртом рубеже будет то же самое. Внёс коррективы. Скольжение сложное, старался вторую часть круга пройти максимально хорошо — там равнина, нужно работать», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Надо отметить, что, несмотря на возникшие проблемы, Эдуард сумел оказаться в тройке призёров благодаря феноменальной скорости на трассе. Победителю гонки, который финишировал с одной штрафной минутой, биатлонист уступил всего 56,2 секунды.

Золото соревнований досталось белорусу Дмитрию Лазовскому, который в отсутствие приболевшего Антона Смольского стал настоящим лидером своей национальной команды. Спортсмен допустил единственный промах на последней стойке. Однако воспользоваться осечкой соперника попытался только Никита Поршнев.

27-летний россиянин в декабре прошлого года после неудачного выступления в спринте на этапе Кубка страны объявил о завершении карьеры, но, поговорив с семьёй, всё же решил остаться. И, как показала индивидуальная гонка, не зря. Как и Лазовский, он отправил в молоко лишь один выстрел на четвёртом рубеже. На трассу биатлонист уходил с отставанием от лидера всего 0,3 секунды. Увы, догнать оппонента на дистанции он так и не смог.

«Я боролся, отдал все силы, которые были. Рад, что сработал на рубеже и дал бой на последнем круге. Обиды нет — я счастлив, что вернулся и могу бороться. Рад, что могу терпеть, ощутить вкус крови во рту от борьбы. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас», — сказал атлет.

Между тем Александр Логинов, следивший за стартом с трибун, раскритиковал Никиту: по его мнению, биатлонист мог завоевать золото.

«Может быть, Поршнев на меня обидится или обидятся его тренеры, но всё решилось на спуске. Нужно было работать максимально, а он выкатился — и сел буквально мешком. Возможно, два-три отталкивания могли бы всё решить», — заявил Логинов.

Неплохую скорость в индивидуальной гонке продемонстрировал Александр Корнев. Биатлонист с тремя промахами стал четвёртым, проиграв 26,8 секунды Латыпову, а ходом в забеге был вторым — за Эдуардом. Также «в цветы» с одной минутой штрафа попал Евгений Гараничев.

Что касается остальных представителей сборной России, то они в четверг слишком много ошибались. У Антона Бабикова и Кирилла Бажина по шесть незакрытых мишеней, у Александра Поварницына и Василия Томшина — по четыре, у Максима Цветкова — три.

Единственным спортсменом, не допустившим промахов на рубежах, стал белорус Павел Белько, однако он финишировал только седьмым, уступив Лазовскому больше двух минут.

Первая победа Гореевой

Этап Кубка России в Ижевске у женщин решила пропустить Кристина Резцова. По словам спортсменки, успевшей в декабре выиграть масс-старт, она хочет лучше подготовиться к Спартакиаде сильнейших. Впрочем, и без призёра Олимпийских игр претендентов на золото в индивидуальной гонке в Удмуртии было достаточно.

В первую очередь обращала на себя внимание Анастасия Шевченко, вышедшая на дистанцию под 22-м номером. Однако обладательница красной майки лидера в общем зачёте не смогла избежать ошибки на третьей стрельбе. Именно эта осечка не позволила биатлонистке одержать победу, поскольку в четверг ходом быстрее была Анастасия Гореева.

Представительница Москвы не закрыла сразу две мишени, но на последний круг уходила с отставанием от Шевченко 18,4 секунды и уже на отсечке 14,2 км выигрывала 3,6 секунды, а на финише ещё увеличила преимущество.

«Очень счастлива от результата. Одержала первую победу в сезоне, тем более в таких непростых погодных условиях. Допустила два промаха из-за грубых ошибок. Ветер во время стрельбы был несильный. Просто поспешила — очень хотела выиграть. Отставание 18 секунд на последнем круге? Психологически это много. Но тренер меня подбодрил, сказал, что я смогу. Ведь до этого я уже много отыгрывала. И, к счастью, смогла сделать это ещё раз», — сказала Гореева.

Отличную скорость традиционно продемонстрировала и Елизавета Каплина. Увы, три ошибки на огневых рубежах откинули её на третью строчку с отставанием от победительницы 25,0 секунды. Составить конкуренцию представительнице ХМАО постаралась Виктория Сливко: на последний круг биатлонистка с двумя промахами уходила с гандикапом 7,9 секунды. Однако удержать преимущество не получилось, чемпионка Европы — лишь четвёртая.

По словам Каплиной, она следила за выступлением соперницы, поскольку очень хотела оказаться на подиуме.

«Немного не справилась со стрельбой. Настроилась только на вторую стойку, и на последнем круге было уже очень круто на дистанции. Наконец-то получила удовольствие на лыжне. Сегодня хотела себя подбодрить перед дальнейшими стартами, ведь это самая сложная гонка. Медаль — это здорово, но по промаху на огневом рубеже — оценка со знаком минус», — призналась биатлонистка.

Худший результат в сезоне в четверг неожиданно показала Тамара Дербушева. Спортсменка впервые не попала в топ-10, заняв лишь 12-е место, хотя допустила три промаха, как и Каплина. А вот Ирину Казакевич вновь подвела стрельба: шесть минут штрафа отбросили подопечную Михаила Шашилова в конец второго десятка.

Первую гонку после длительной паузы наконец провела серебряный призёр Олимпиады-2022 Светлана Миронова. Она с шестью промахами заняла только 31-е место, но была рада просто вернуться на лыжню.

«Много впечатлений от гонки, они положительные. Не совсем справилась со стрельбой, ход не самый лучший, но я всё равно довольна. Для меня приятно любое внимание. Конечно, я благодарна болельщикам, которые поддерживают меня даже в провальное время в моей карьере. Хейтеров тоже не забываю: спасибо и вам, что дарите мне свою энергию», — сказала Миронова.

При этом ни одна биатлонистка не сумела в индивидуальной гонке закрыть все 20 мишеней.