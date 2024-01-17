RT в Telegram
Подпишись

Плицев выиграл пролог перед этапом Кубка России по биатлону в Ижевске

Короткая ссылка
Виктор Плицев победил в прологе в формате дуэльной стрельбы перед стартом четвёртого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске.
Плицев выиграл пролог перед этапом Кубка России по биатлону в Ижевске
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

28-летний спортсмен из Удмуртии, который выступает за команду «Одной правой», с одним промахом в стрельбе из лежачего положения взял верх над чемпионом мира Александром Логиновым («Короли тихого часа»).

Василий Томшин («Чак-Чак Норрис») в малом финале выиграл.

Команда, которая победит в общем зачёте в конце сезона, заработает 1 млн рублей.

Ранее бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев рассказал, почему заявил о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить