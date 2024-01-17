Плицев выиграл пролог перед этапом Кубка России по биатлону в Ижевске
- Gettyimages.ru
- © simonkr
28-летний спортсмен из Удмуртии, который выступает за команду «Одной правой», с одним промахом в стрельбе из лежачего положения взял верх над чемпионом мира Александром Логиновым («Короли тихого часа»).
Василий Томшин («Чак-Чак Норрис») в малом финале выиграл.
Команда, которая победит в общем зачёте в конце сезона, заработает 1 млн рублей.
Ранее бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев рассказал, почему заявил о завершении карьеры.