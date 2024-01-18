Белорус Лазовский: не знал о преследовании Поршнева в индивидуальной гонке

Белорус Дмитрий Лазовский прокомментировал победу в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка России в Ижевске.

«Рад победить! Получилось отработать почти чисто. Я не знал, что сзади бежит Поршнев и может атаковать мою позицию. Корректировки были во время гонки. Была внутренняя тряска, даже не от волнения, а от мышечной усталости. Дистанция не самая лёгкая, трасса разбивается по ходу. Это добавляет приключений», — сказал белорус в эфире «Матч ТВ».

Результат Лазовского — 55:18,8. На четырёх огневых рубежах он допустил один промах.

Вторым финишировал Никита Поршнев с отставанием 1,6. У него также одна ошибка на стрельбе. Третий — Эдуард Латыпов с тремя промахами (+56,2).

Ранее сообщалось, что Кристина Резцова пропустит этап КР в Ижевске ради подготовки к Спартакиаде.