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Латыпов — об индивидуальной гонке: затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Ижевске.
Латыпов — об индивидуальной гонке: затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела
  • РИА Новости

«Тяжёлое состояние было. Два промаха на стойке — много. Честно говоря, впервые со мной такое, что затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела на стойке», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке на 20 км одержал белорус Дмитрий Лазовский. 

Вторым финишировал Никита Поршнев с отставанием 1,6. Третий — Латыпов (+56,2).

Ранее Лазовский прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Ижевске.

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