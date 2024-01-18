Латыпов — об индивидуальной гонке: затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела
- РИА Новости
«Тяжёлое состояние было. Два промаха на стойке — много. Честно говоря, впервые со мной такое, что затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела на стойке», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Победу в индивидуальной гонке на 20 км одержал белорус Дмитрий Лазовский.
Вторым финишировал Никита Поршнев с отставанием 1,6. Третий — Латыпов (+56,2).
Ранее Лазовский прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Ижевске.