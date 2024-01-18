Латыпов — об индивидуальной гонке: затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Ижевске.

«Тяжёлое состояние было. Два промаха на стойке — много. Честно говоря, впервые со мной такое, что затвор замёрз, прилипал после каждого выстрела на стойке», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке на 20 км одержал белорус Дмитрий Лазовский.

Вторым финишировал Никита Поршнев с отставанием 1,6. Третий — Латыпов (+56,2).

Ранее Лазовский прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Ижевске.