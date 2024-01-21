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Бабиков — о победе в масс-старте: наконец-то удалось сместить белорусов с первой строчки

Бабиков отметил сложные погодные условия на Кубке России в Ижевске

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Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в масс-старте на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.
Бабиков — о победе в масс-старте: наконец-то удалось сместить белорусов с первой строчки
  • РИА Новости

«Наконец-то удалось сместить белорусов с первой строчки. Несмотря на сложные погодные условия, была интересная гонка, борьба. Я хорошо провёл предпоследний круг, поддавил парней, а потом чисто последний рубеж отработал. Я периферическим зрением видел, что ребята промахнулись, поэтому более концентрированно вёл стрельбу. Если бы они отстрелялись чисто, пришлось бы рисковать», — заявил Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист рассказал, что чувствовал себя комфортно во время гонки, несмотря на сложные погодные условия.

«Многие говорят, что лёгким спортсменам было легче в такую погоду, а меня сложно назвать тяжёлым. Но мне кажется, это всё-таки совокупность всех факторов. У меня состояние было хорошим», — сказал он.

32-летний россиянин допустил два промаха и преодолел дистанцию 15 км за 46 минут 3,6 секунды.

Вторым с тремя промахами и отставанием 27 секунд финишировал белорус Дмитрий Лазовский. Третьим стал россиянин Александр Логинов (три промаха, +39,9 секунды).

Четвёртый этап Кубка России по биатлону проходит с 18 по 21 января.

Ранее сообщалось, что белорусский биатлонист Иван Тулатин выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.

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