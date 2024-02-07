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Тарьей Бё — о брате Йоханнесе: я создал монстра

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Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё высказался об успехах младшего брата Йоханнеса Бё.
Тарьей Бё — о брате Йоханнесе: я создал монстра
  • Gettyimages.ru

«Я создал монстра. Львиная доля заслуг достаётся ему, пусть отдаст мне 5%. Можете посчитать, сколько вторых мест в моём послужном списке, и понять, сколько гонок я мог бы выиграть», — цитирует Тарьея Бё VG.

Йоханнес является пятикратным олимпийским чемпионом, 17-кратным чемпионом мира и четырёхкратным обладателем Кубка мира в общем зачёте. Он младше своего брата на пять лет.

Ранее Йоханнес Бё повторил достижение Бьорндалена и Фуркада на Кубке мира.

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