Тарьей Бё — о брате Йоханнесе: я создал монстра

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё высказался об успехах младшего брата Йоханнеса Бё.

«Я создал монстра. Львиная доля заслуг достаётся ему, пусть отдаст мне 5%. Можете посчитать, сколько вторых мест в моём послужном списке, и понять, сколько гонок я мог бы выиграть», — цитирует Тарьея Бё VG.

Йоханнес является пятикратным олимпийским чемпионом, 17-кратным чемпионом мира и четырёхкратным обладателем Кубка мира в общем зачёте. Он младше своего брата на пять лет.

Ранее Йоханнес Бё повторил достижение Бьорндалена и Фуркада на Кубке мира.