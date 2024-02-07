RT в Telegram
Подпишись

Малышко рассказал, как часто вспоминает победу в эстафете на Олимпиаде в Сочи

Короткая ссылка
Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил, как часто вспоминает победу на Олимпийских играх в Сочи.
Малышко рассказал, как часто вспоминает победу в эстафете на Олимпиаде в Сочи
  • РИА Новости

«Рад увидеть ребят из других видов спорта, с которыми боролись за победу в общем зачёте десять лет назад. Никто из них не изменился, всё пролетело как один день. С удовольствием передам свой опыт и эмоции нашему молодому поколению. Ребята приехали сюда заряженными и только начинают свой спортивный путь. И, думаю, у них всё получится, особенно в таких местах, как Сочи, где есть великолепные спортивные объекты.

К сожалению, для спортсмена Олимпиада — это долгая и кропотливая работа. Хотелось бы оказаться по ту сторону телевизора, на трибунах, поболеть со всеми вместе. Но я надеюсь, что мы подарили болельщикам праздник. А для нас это была большая ответственность. И когда появились медали, очень сильно выдохнули.

Как часто вспоминаем ту эстафету? Ну точно не каждый день. Хорошо общаюсь с Антоном Шипулиным. С Алексеем Волковым долго не пересекались, и наконец здесь удалось встретиться. Поддерживаю контакты с некоторыми лыжниками, кто тоже выступал в Сочи в 2014-м. Но, как я уже сказал, сегодня я был рад всех видеть и поддержать это хорошее мероприятие», — заявил Малышко RT. 

Ранее олимпийская чемпионка 2014 года в лыжной акробатике Алла Цупер вспомнила о победе на Олимпиаде в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить