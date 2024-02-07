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Цупер: золотая медаль Олимпиады — моё главное воспоминание об Играх в Сочи

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Олимпийская чемпионка 2014 года в лыжной акробатике Алла Цупер вспомнила о победе на Олимпиаде в Сочи.
Цупер: золотая медаль Олимпиады — моё главное воспоминание об Играх в Сочи
  • РИА Новости

«Во-первых, хочу выразить благодарность за приглашение Олимпийскому комитету России и Министерству спорта страны. Здорово спустя десять лет снова оказаться в Сочи. Об этом городе остались самые лучшие воспоминания. Я рада, что после высадки деревьев на Аллее Дружбы тут останется частичка Беларуси.

Золотая медаль Олимпиады — моё главное воспоминание о тех Играх. Они были уже пятыми по счёту для меня. На предыдущих мне не удавалось достичь хорошего результата, но в Сочи всё сложилось удачно. Это самые яркие воспоминания в моей жизни.

Чтобы популяризовать этот вид спорта в России и Белоруссии, возможно, следует проводить большее количество соревнований. Сдвиги в этом направлении уже заметны: в России проводить состязания по фристайлу стали чаще, этот вид спорта заметили. Более того, в вашей стране есть олимпийские призёры, и, думаю, в будущем их будет только больше», — заявила Цупер RT.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не следила за Олимпиадой в Сочи.

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