Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не следила за Олимпиадой в Сочи.

«В детстве Олимпийские игры не были моей задачей. За Олимпиадой в Сочи я не так пристально следила, так как работала над собой в этот момент и не обращала внимания на Олимпиады, чемпионаты мира», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

На Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала золото в командном турнире, а также Аделина Сотникова стала лучшей в соревновании одиночников.

Ранее Загитова заявила, что устроилась работать на завод.