RT в Telegram
Подпишись

Загитова призналась, что не следила за Олимпиадой в Сочи

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не следила за Олимпиадой в Сочи.
Загитова призналась, что не следила за Олимпиадой в Сочи
  • РИА Новости

«В детстве Олимпийские игры не были моей задачей. За Олимпиадой в Сочи я не так пристально следила, так как работала над собой в этот момент и не обращала внимания на Олимпиады, чемпионаты мира», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

На Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала золото в командном турнире, а также Аделина Сотникова стала лучшей в соревновании одиночников.

Ранее Загитова заявила, что устроилась работать на завод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить