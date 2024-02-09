Калинина и Бабиков выиграли пролог с дуэльной стрельбой в Златоусте
- РИА Новости
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В финале женских соревнований Калинина не допустила промахов. Второе место заняла спортсменка Анастасия Гришина. Тройку замкнула биатлонистка Анастасия Шевченко.
У мужчин первое место в прологе занял Бабиков, также не допустивший промахов. На второй позиции расположился биатлонист Александр Поварницын. На третьем месте Виктор Плицев.
Ранее биатлонист из Монголии впервые завоевал медаль на международных соревнованиях.