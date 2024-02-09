Калинина и Бабиков выиграли пролог с дуэльной стрельбой в Златоусте

Биатлонисты Любовь Калинина и Антон Бабиков одержали победу в прологе с дуэльной стрельбой в Златоусте.

РИА Новости

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