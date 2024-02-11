Казакевич о слёзах после серебра в пасьюте: давно у меня не было таких эмоций и счастья

Ирина Казакевич объяснила свои слёзы после завоевания серебра в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

«Это были слёзы радости. Спасибо всем болельщикам, которые поддержали меня после вчерашней гонки. Давно у меня не было таких эмоций и счастья, как сегодня. Я справилась со стрельбой. У меня был дальний стартовый номер — 17-й. Но он оказался счастливым. Сегодня всё получилось, и я счастлива.

На последнем круге я понимала, что у меня есть все шансы. Видела, что Гореевой было тяжело. На последнем подъёме она фактически остановилась. Это придало мне ещё больше сил. И стрельба придала мне невероятную энергию. На огневых рубежах я старалась работать быстро и уверенно», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Виктория Сливко одержала победу в гонке преследования.

Второй финишировала Ирина Казакевич с отставанием 24,8. Третья — Гореева (+ 36,0).

Ранее Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.