Бажин заявил, что хотел потягаться Латыповым на финише гонки преследования
- РИА Новости
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«После рубежа я попытался тянуться за Латыповым. Видимо, решил, что можем его достать (смеётся). На макушке подъёма ноги сказали: «Хватит!». Потом уже не было энергии поддержать Карима на финише.
После четвёртого рубежа были мысли потягаться с Латыповым. Попробовали — не получилось. Послезавтра ещё попробуем», — сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».
Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования. На четырёх огневых рубежах он допустил три промаха.
На второй позиции финишировал Карим Халили с отставанием 8,0. Третий — Бажин (+17,5).
Ранее Латыпов заявил, что ему было тяжело на стрельбе в гонке преследования на Спартакиаде.