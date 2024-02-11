Бажин заявил, что хотел потягаться Латыповым на финише гонки преследования

Кирилл Бажин прокомментировал бронзу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

«После рубежа я попытался тянуться за Латыповым. Видимо, решил, что можем его достать (смеётся). На макушке подъёма ноги сказали: «Хватит!». Потом уже не было энергии поддержать Карима на финише.

После четвёртого рубежа были мысли потягаться с Латыповым. Попробовали — не получилось. Послезавтра ещё попробуем», — сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования. На четырёх огневых рубежах он допустил три промаха.

На второй позиции финишировал Карим Халили с отставанием 8,0. Третий — Бажин (+17,5).

Ранее Латыпов заявил, что ему было тяжело на стрельбе в гонке преследования на Спартакиаде.