RT в Telegram
Подпишись

Бажин заявил, что хотел потягаться Латыповым на финише гонки преследования

Короткая ссылка
Кирилл Бажин прокомментировал бронзу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Бажин заявил, что хотел потягаться Латыповым на финише гонки преследования
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«После рубежа я попытался тянуться за Латыповым. Видимо, решил, что можем его достать (смеётся). На макушке подъёма ноги сказали: «Хватит!». Потом уже не было энергии поддержать Карима на финише.

После четвёртого рубежа были мысли потягаться с Латыповым. Попробовали — не получилось. Послезавтра ещё попробуем», — сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования. На четырёх огневых рубежах он допустил три промаха. 

На второй позиции финишировал Карим Халили с отставанием 8,0. Третий — Бажин (+17,5).

Ранее Латыпов заявил, что ему было тяжело на стрельбе в гонке преследования на Спартакиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить