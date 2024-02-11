Латыпов заявил, что ему было тяжело на стрельбе в гонке преследования на Спартакиаде

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

«Я не думал про победу после промаха на четвёртом рубеже. Я думал, как поскорее уйти и отработать штрафной круг. Я знаю, что ребята надёжно и быстро стреляют. Я понимал, что сзади будут близко. Были только рабочие мысли.

Вообще тяжело стрелялось, ноги подсаживались, я не чувствовал жёсткой опоры в стойке. Меня трясло моментами, я старался выцеливать, не получалось быстро стрелять», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

На второй позиции финишировал Карим Халили с отставанием 8,0. Третий — Кирилл Бажин (+17,5).

Ранее сообщалось, что Анастасия Батманова одержала победу в спринте на Спартакиаде сильнейших.